У чверті людей, які перенесли коронавірусну хворобу з порушенням нюху, він не відновився і через два місяці після його втрати.

У недавньому дослідженні, опублікованому в Journal of Internal Medicine, вивчалася поширеність цього симптому у пацієнтів з різним ступенем важкості COVID-19.

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Як часто зникає нюх у людей з коронавірусом

У дослідженні за участю 2,5 тисячі пацієнтів з майже двох десятків європейських лікарень. 2194 пацієнти (85,0%) мали легке захворювання, 110 (4,3%) – помірне, 277 (10,7%) – від важкого до критичного.

Результати показали, що нюхова дисфункція спостерігалася (за суб'єктивними оцінками самих хворих) в 85,9% легких випадків. Серед хворих з помірними симптомами порушення нюху булу у 4,5%, а в важких і критичних випадках – у 6,9%.

При цьому середня тривалість втрати відчуття склала 21,6 дня. Майже чверть пацієнтів суб'єктивно повідомили, що нюх у них не відновилося і через 60 днів після втрати.

Об'єктивні нюхові тести визначили втрату нюху у 54,7% легких випадків і 36,6% випадків від помірної до критичної. Коли меншу вибірку перевірили за допомогою цих тестів через певний час після одужання, у 15,3% все ще спостерігався дефіцит нюху через 60 днів. Вчені вважають, що повноцінне відновлення вимагає близько шести місяців. За такий термін нюх відновилося у 95% учасників.

Чому в легких випадках частіше зникає нюх

В легких випадках розвивається стійкіша місцева імунна відповідь на інфекцію в носогорлі. Однак, на думку дослідників, пов'язане з цією відповіддю запалення може привести до сильнішого пошкодження нюхових клітин.