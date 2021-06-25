Як відбувалося дослідження

Група вчених спостерігала за 97 пацієнтами (середній вік 39 років), які перенесли COVID-19 навесні минулого року і скаржилися на тривалу аносмію (втрату нюху). Учасники заповнювали анкети, а більша частина з них (51 осіб) також проходили спеціальне тестування нюхових функцій через 4, 8 і 12 місяців після втрати запахів.

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Дослідники оцінювали відновлення нюху за десятибальною шкалою, тобто повним одужанням вважався вищий бал, коли пацієнт відчуває запахи також, як і до хвороби, без спотворень.

За який час повертається нюх після коронавірусу

Через чотири місяці з 46 пацієнтів, які проходили тільки анкетування, 28,8% повідомили про повне відновлення нюху, всі інші – через рік.

Серед тих, хто не тільки брав участь в опитуванні, але і проходив тестування, нюх повернулося в повному обсязі у 84% пацієнтів, причому більшість з них (70%) були впевнені, що вони відчувають запахи не так, як до COVID-19.

Майже у всіх добровольців показники нюху повернулися до норми через 8 місяців, і тільки у двох пацієнтів зберігалися стійкі порушення навіть через рік після зараження коронавірусів.

Автори дослідження звернули увагу на серйозні розбіжності між самооцінкою нюху і результатами тестування. Ймовірно, пацієнти можуть недооцінювати свій стан. Вчені також припускають, що тестування може не фіксувати відновлення базових нюхових функцій у деяких пацієнтів.

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