Через який час відновлюється нюх після коронавірусу

Втрата нюху стала ексклюзивним симптомом COVID-19, який часто безпомилково вказує на зараження коронавірусом. У деяких щасливчиків запахи повертаються через тиждень – два, проте є пацієнти, у яких нюх не відновлюється довгі місяці, або стає спотвореним. Нове дослідження має обнадійливі дані для таких людей.

Як відбувалося дослідження

Група вчених спостерігала за 97 пацієнтами (середній вік 39 років), які перенесли COVID-19 навесні минулого року і скаржилися на тривалу аносмію (втрату нюху). Учасники заповнювали анкети, а більша частина з них (51 осіб) також проходили спеціальне тестування нюхових функцій через 4, 8 і 12 місяців після втрати запахів.

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Дослідники оцінювали відновлення нюху за десятибальною шкалою, тобто повним одужанням вважався вищий бал, коли пацієнт відчуває запахи також, як і до хвороби, без спотворень.

За який час повертається нюх після коронавірусу

Через чотири місяці з 46 пацієнтів, які проходили тільки анкетування, 28,8% повідомили про повне відновлення нюху, всі інші – через рік.

Серед тих, хто не тільки брав участь в опитуванні, але і проходив тестування, нюх повернулося в повному обсязі у 84% пацієнтів, причому більшість з них (70%) були впевнені, що вони відчувають запахи не так, як до COVID-19.

Майже у всіх добровольців показники нюху повернулися до норми через 8 місяців, і тільки у двох пацієнтів зберігалися стійкі порушення навіть через рік після зараження коронавірусів.

Автори дослідження звернули увагу на серйозні розбіжності між самооцінкою нюху і результатами тестування. Ймовірно, пацієнти можуть недооцінювати свій стан. Вчені також припускають, що тестування може не фіксувати відновлення базових нюхових функцій у деяких пацієнтів.