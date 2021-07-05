Боротьбу з коронавірусною недугою обговорили на селекторній нараді в президента. Прем'єр зазначив, що також на готовність потрібно перевірити дитячі заклади охорони здоров'я.

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Масковий режим залишатиметься обов'язковим

Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності,

– сказав очільник уряду.

На нараді констатували: кількість активних хворих на коронавірус в Україні справді зменшується. Проте система охорони здоров'я і надалі в напруженому стані – адже вона має бути готовою до протидії штаму Дельта.

Важливо! В Україні зроблено майже 3 мільйони щеплень проти COVID-19. Центри масової вакцинації запрацювали в кожній області.

В уряді закликають активізувати процес вакцинації

Проте і на цій кількості центрів для вакцинації зупинятись не збираються, адже темпи імунізації потрібно нарощувати. МОЗ та Міністерству розвитку громад та територій доручили скоординуватись з місцевою владою та з'ясувати, як ще можна активізувати вакцинацію.

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