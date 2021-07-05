Через Євро-2020 у Європі зафіксували ріст захворюваності на коронавірус, – Шмигаль
Джерело:Офіс Президента
Внаслідок проведення чемпіонату з футболу у країнах Європи на 10% зріс рівень захворюваності на коронавірус. Як повідомив прем'єр Шмигаль, через це і Україні варто подбати про збільшення кількості тестувань та перевірити готовність медустанов.
Боротьбу з коронавірусною недугою обговорили на селекторній нараді в президента. Прем'єр зазначив, що також на готовність потрібно перевірити дитячі заклади охорони здоров'я.
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Масковий режим залишатиметься обов'язковим
Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності,
– сказав очільник уряду.
На нараді констатували: кількість активних хворих на коронавірус в Україні справді зменшується. Проте система охорони здоров'я і надалі в напруженому стані – адже вона має бути готовою до протидії штаму Дельта.Важливо! В Україні зроблено майже 3 мільйони щеплень проти COVID-19. Центри масової вакцинації запрацювали в кожній області.
В уряді закликають активізувати процес вакцинації
Проте і на цій кількості центрів для вакцинації зупинятись не збираються, адже темпи імунізації потрібно нарощувати. МОЗ та Міністерству розвитку громад та територій доручили скоординуватись з місцевою владою та з'ясувати, як ще можна активізувати вакцинацію.
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Яка ситуація з захворюваністю на коронавірус в Україні?Станом на 5 липня в Україні виявили 2 237 823 випадки коронавірусу. Від недуги померли 52 484 людини, одужали понад 2 мільйони 171 тисяча хворих. За останню добу COVID-19 діагностували у 244 осіб, 14 людей померли.