Ситуація з пандемією стає все напруженішою. Це підтвердив і начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач.

До теми Ситуація з COVID-19 складна й у Хмельницькому: ліжка інфекційної лікарні заповнені на 99%

"Тим, хто не турбується про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних і близьких. Подумайте про важку працю медиків та оцініть її. Це при тому, що сьогодні хворих приймає інфекційна лікарня (вона вже заповнена)", – наголосив Ткач.

Він опублікував фото ковідного приймального відділення Хмельницької міської лікарні 18 жовтня 2021 року. Черга з машин вишикувалась о 19:15.



Швидкі у Хмельницькому / Фото Бориса Ткача

Довідка. У Хмельницькій області за останню добу, 18 жовтня, на коронавірус захворів 301 житель.

Місць для хворих катастрофічно бракує

Згідно з статистикою РНБО, у Хмельницькій інфекційній лікарні з 200 COVID-ліжок зайнято 197.

Також хворих на коронавірус госпіталізовували у Хмельницьку міську лікарню. Проте і вона уже переповнена. У відділені інтенсивної терапії вільних місць уже немає. Також відновили госпіталізацію ковідних хворих у перинатальний центр.

За інформацією ОДА, на Хмельниччині, станом на кінець дня понеділка, 18 жовтня, хворих із COVID-19 приймають 18 медичних установ, проте вони заповнені майже на 63%. Активних хворих в області понад 9 тисяч, а 1 087 із них – діти.

Текст допису Бориса Ткача:

Тим, хто не турбується про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних і близьких...

Подумайте про важку працю медиків та оцініть її...

Фото "ковідного" приймального відділення Хмельницької міської лікарні 18.10.21 р. о 19:15.

PS. Це при тому, що сьогодні хворих приймає інфекційна лікарня (вона вже заповнена).