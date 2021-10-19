Черга із швидких з COVID-хворими вишикувалася у Хмельницькому
Джерело:фейсбук Бориса Ткача
У інфекційній лікарні вчора, 18 жовтня, хворих на коронавірус перестали приймати через нестачу місць. Напередодні там швидкі із хворими вишикувалися у чергу.
Ситуація з пандемією стає все напруженішою. Це підтвердив і начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач.
До теми Ситуація з COVID-19 складна й у Хмельницькому: ліжка інфекційної лікарні заповнені на 99%
"Тим, хто не турбується про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних і близьких. Подумайте про важку працю медиків та оцініть її. Це при тому, що сьогодні хворих приймає інфекційна лікарня (вона вже заповнена)", – наголосив Ткач.
Він опублікував фото ковідного приймального відділення Хмельницької міської лікарні 18 жовтня 2021 року. Черга з машин вишикувалась о 19:15.
Швидкі у Хмельницькому / Фото Бориса Ткача
Місць для хворих катастрофічно бракує
Згідно з статистикою РНБО, у Хмельницькій інфекційній лікарні з 200 COVID-ліжок зайнято 197.
Також хворих на коронавірус госпіталізовували у Хмельницьку міську лікарню. Проте і вона уже переповнена. У відділені інтенсивної терапії вільних місць уже немає. Також відновили госпіталізацію ковідних хворих у перинатальний центр.
За інформацією ОДА, на Хмельниччині, станом на кінець дня понеділка, 18 жовтня, хворих із COVID-19 приймають 18 медичних установ, проте вони заповнені майже на 63%. Активних хворих в області понад 9 тисяч, а 1 087 із них – діти.
Текст допису Бориса Ткача:
Тим, хто не турбується про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних і близьких...
Подумайте про важку працю медиків та оцініть її...
Фото "ковідного" приймального відділення Хмельницької міської лікарні 18.10.21 р. о 19:15.
PS. Це при тому, що сьогодні хворих приймає інфекційна лікарня (вона вже заповнена).