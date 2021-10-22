"Черга у крематорій на 5 днів": моторошні новини про ситуацію з COVID-19 у Харкові

Лікарні у Харкові переповнені, особливо відділення для хворих на COVID-19. У крематорій – черга на спалення тіл. Медики швидкої фізично не в змозі забезпечити госпіталізацію усіх хворих, які навіть цього дуже потребують.

У лікарняних палатах просто немає місць – навіть для людей, які критично потребують госпіталізації. Щоб хоч якось вийти з ситуації, як розповіла волонтерка Наталія Попова, медики заносять кисневе обладнання просто до квартир.

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Ситуація у Харкові з коронавірусом стрімко погіршується

Жінка зізналася, що вже рік як втомилася звертатися до чиновників та інших представників влади. Тому зараз хоче звернутися до людей, особливо харків'ян, які перебувають "у якійсь ейфорії" – щоб вони бодай замислилися. За словами Попової:

Упродовж минулої доби в Харкові тільки на 103 надійшли 636 повідомлень про потребу у госпіталізації.

Але змогли госпіталізувати тільки 214 людей! Дві третини людей залишися вдома.

Швидкі, які їхали до людей, тягнули у їхні домівки багатолітрові балони з киснем. Бо єдине, що вони могли зробити – це "роздихати" пацієнта. І поїхати геть,

– розповіла волонтерка.

Також, за її словами, лікарів критично не вистачає. І не тому, що нема грошей чи ставок, а тому, що їх просто немає. Схожа ситуація і з іншим медперсоналом. Добре, хоч вистачає кисню – а проте "літр у літр, упритул".

Черга у крематорій в нашому регіоні – від 5 діб і довша. Перш ніж піти кудись погуляти (на концерт, на вибори), ви себе запитайте, чи достатньо у вас грошей, зв'язків у принципі, щоб пережити цю осінь,

– підсумувала Наталія Попова.

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