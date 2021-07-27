27 липня до інфекційного відділення Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні з попереднім діагнозом "Гострий гастроентероколіт" госпіталізували 9 дітей віком до 15 років.

До теми Антисанітарія та брудний посуд, – діти, що отруїлись на Прикарпатті, про умови в готелі

Захворіли діти, які проживали у готелі "BUGAS SEA VIEW" ТОВ Black Sea Hotels Group. Вони приїхали у складі групи з 90 дітей. Маленькі гості харчувались у ресторані готелю.

Нині триває розслідування – встановлюють причин та умови спалаху інфекції. Про підсумки обіцяють повідомити згодом.

З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань Овідіопольським управлінням Головного управління розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень. Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки буде повідомлено додатково,

– йдеться в повідомленні.

Журналісти 24 каналу звернулися до Black Sea Hotels Group з проханням прокоментувати ситуацію.

Останні отруєння в Одесі: