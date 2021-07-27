Чергове масове отруєння в Одесі: до лікарні госпіталізували 9 дітей

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області розслідує спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей. Вони відпочивали у готелі "BUGAS SEA VIEW".

27 липня до інфекційного відділення Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні з попереднім діагнозом "Гострий гастроентероколіт" госпіталізували 9 дітей віком до 15 років.

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Захворіли діти, які проживали у готелі "BUGAS SEA VIEW" ТОВ Black Sea Hotels Group. Вони приїхали у складі групи з 90 дітей. Маленькі гості харчувались у ресторані готелю.

Нині триває розслідування – встановлюють причин та умови спалаху інфекції. Про підсумки обіцяють повідомити згодом.

З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань Овідіопольським управлінням Головного управління розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень. Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки буде повідомлено додатково,

– йдеться в повідомленні.

Останні отруєння в Одесі:

На початку червня в Одеській області отруїлись діти, які приїхали до табору у селищі Сергіївка. Занедужали 26 дітей віком від 6 до 10 років. Шістьох дітей довелося госпіталізувати до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні. Попередньо фахівці встановили у дітей сальмонельоз.

В Одеській обласній дитячій клінічній лікарні трапилося отруєння дітей, яким стало погано 25 липня. Загалом занедужали 5 маленьких пацієнтів, які перебували на лікуванні. Їм усім від 4 до 7 років.

Журналісти 24 каналу звернулися до Black Sea Hotels Group з проханням прокоментувати ситуацію.