Першу дозу отримали 76 169 людей, дві дози, а відтак завершили вакцинацію – 63 272 людини.
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Вакцинацію працювали:
- 743 мобільні бригади;
- 2 672 пункти щеплення;
- 171 центр вакцинації.
Статистика вакцинації в Україні / Інфографіка МОЗ
Динаміка вакцинації в Україні
- Стартувала вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні 24 лютого.
- Першою в країні з'явилась вакцина індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca.
- Наступною прибула вакцина CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня.
- В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Вакцинація цим препаратом стартувала 18 квітня.
- 23 квітня прибула нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виготовили у Південній Кореї.
- Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт – МОЗ уклало договір з Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
- 21 липня стартує п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. Під час нього щеплення можуть отримати майже всі охочі.