Першу дозу отримали 76 169 людей, дві дози, а відтак завершили вакцинацію – 63 272 людини.

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Вакцинацію працювали:

  • 743 мобільні бригади;
  • 2 672 пункти щеплення;
  • 171 центр вакцинації.

Статистика вакцинації в Україні / Інфографіка МОЗ

Динаміка вакцинації в Україні

  • Стартувала вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні 24 лютого.
  • Першою в країні з'явилась вакцина індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca.
  • Наступною прибула вакцина CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня.
  • В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Вакцинація цим препаратом стартувала 18 квітня.
  • 23 квітня прибула нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виготовили у Південній Кореї.
  • Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт – МОЗ уклало договір з Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
  • 21 липня стартує п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. Під час нього щеплення можуть отримати майже всі охочі.

Етапи вакцинації
Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу