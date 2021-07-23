Черговий рекорд вакцинованих: скільки всього українців щеплених проти COVID-19

23 липня 2021 , 10:10
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Джерело:

МОЗ

В Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей. Так, за добу 22 липня щеплення отримали 139 441 українець.

Першу дозу отримали 76 169 людей, дві дози, а відтак завершили вакцинацію – 63 272 людини.

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Вакцинацію працювали:

  • 743 мобільні бригади;
  • 2 672 пункти щеплення;
  • 171 центр вакцинації. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 920 068 людей:

  • 1 дозу отримали – 2 920 066 людей,
  • 2 дози, а відтак повністю імунізовані – 1 619 131 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели уже 4 539 197 щеплень.

Статистика вакцинації в Україні / Інфографіка МОЗ

Динаміка вакцинації в Україні

  • Стартувала вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні 24 лютого. 
  • Першою в країні з'явилась вакцина індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca.
  • Наступною прибула вакцина CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня.
  • В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech.  Вакцинація цим препаратом стартувала 18 квітня.
  • 23 квітня прибула нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виготовили у Південній Кореї. 
  • Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт – МОЗ уклало договір з Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
  • 21 липня стартує п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. Під час нього щеплення можуть отримати майже всі охочі.


Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська