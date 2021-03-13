В Україні станом на 12 березня понад 240 тисяч громадян записалися на вакцинацію. Наразі у країні триває перший етап імунізації від коронавірусу.

Сотні тисяч людей вже вписали своє ім'я у лист очікування. Однак у МОЗ констатують, що процес щеплення населення проходить повільніше, ніж планувалось.

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Станом на 12 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 241 277 людей,

– зазначили у міністерстві.

Статистика вакцинації в Україні

Протягом минулої доби, 12 березня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 9 304 особи.

З початку вакцинальної кампанії ліки від смертельної інфекції вкололи 47 541 людині.

Для того, що імунізувати громадян наразі залучили 161 мобільну бригаду.

Зверніть увагу! Віктор Ляшко запевнив, що усі охочі українці отримають щеплення від COVID-19 у 2021 році. Він також гарантував, що вакцинальну кампанію доведуть до логічного завершення.

Що відомо про вакцинацію в Україні: коротко

Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Наразі імунізацію проводять препаратом Covishield.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що процес імунізації в Україні йде не за планом.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал