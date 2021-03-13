У чергу на вакцинацію від COVID-19 записалися сотні тисяч українців
В Україні станом на 12 березня понад 240 тисяч громадян записалися на вакцинацію. Наразі у країні триває перший етап імунізації від коронавірусу.
Джерело:пресслужба МОЗ
Сотні тисяч людей вже вписали своє ім'я у лист очікування. Однак у МОЗ констатують, що процес щеплення населення проходить повільніше, ніж планувалось.
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Станом на 12 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 241 277 людей,
– зазначили у міністерстві.
Статистика вакцинації в Україні
- Протягом минулої доби, 12 березня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 9 304 особи.
- З початку вакцинальної кампанії ліки від смертельної інфекції вкололи 47 541 людині.
- Для того, що імунізувати громадян наразі залучили 161 мобільну бригаду.
Що відомо про вакцинацію в Україні: коротко
- Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
- Наразі імунізацію проводять препаратом Covishield.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що процес імунізації в Україні йде не за планом.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
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