У чергу на вакцинацію від COVID-19 записалися сотні тисяч українців

В Україні станом на 12 березня понад 240 тисяч громадян записалися на вакцинацію. Наразі у країні триває перший етап імунізації від коронавірусу.

Сотні тисяч людей вже вписали своє ім'я у лист очікування. Однак у МОЗ констатують, що процес щеплення населення проходить повільніше, ніж планувалось.

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Станом на 12 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 241 277 людей,

– зазначили у міністерстві.

Статистика вакцинації в Україні

Протягом минулої доби, 12 березня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 9 304 особи.

З початку вакцинальної кампанії ліки від смертельної інфекції вкололи 47 541 людині.

Для того, що імунізувати громадян наразі залучили 161 мобільну бригаду.

Що відомо про вакцинацію в Україні: коротко

Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Наразі імунізацію проводять препаратом Covishield.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що процес імунізації в Україні йде не за планом.

Віктор Ляшко запевнив, що усі охочі українці отримають щеплення від COVID-19 у 2021 році . Він також гарантував, що вакцинальну кампанію доведуть до логічного завершення.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал