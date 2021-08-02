Операції відбувались на базі Третьої міської лікарні швидкої медичної допомоги. Серце пересадили 59-річному пацієнту в Черкаському обласному кардіологічному центрі.

До речі Вперше в Україні: двом дітям одночасно провели трансплантацію нирок

Що відомо про трансплантацію

Дві донорські нирки пересадили у Черкаському обласному онкологічному диспансері.

Печінку привезли до Національного інституту хірургії та трансплантології. Її отримав 58-річний чоловік, який вже декілька років перебував в листі очікування.

Що відомо про донора

Трансплантацію провели після згоди родичів на пожертвування органів донора. Річ у тім, що чоловік переніс важку черепно-мозкову травму. Він не мав шансів вижити.

Висловлюємо слова скорботи родичам донора та свою шану і подяку за їх вкрай важливе рішення,

– наголосили у МОЗ.

У якому стані пацієнти

Наразі стан пацієнтів стабільний. На них чекає довга реабілітація.

Операції зробили за гроші державного бюджету відповідно до пілотного проєкту з фінансування трансплантації органів.

Важливо! У червні у Львівській обласній лікарні вперше пересадили серце. Донором став 56-річний пацієнт, якому констатували смерть мозку. Операція тривала близько 4 годин. Нове серце отримав 44-річний житель Львівщини.