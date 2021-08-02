У Черкасах вперше пересадили органи одного донора кільком пацієнтам
Джерело:МОЗ
У Черкасах 29 липня лікарі провели надскладну операцію. Від одного донора трьом пацієнтам пересадили серце, нирку та печінку.
Операції відбувались на базі Третьої міської лікарні швидкої медичної допомоги. Серце пересадили 59-річному пацієнту в Черкаському обласному кардіологічному центрі.
До речі Вперше в Україні: двом дітям одночасно провели трансплантацію нирок
Що відомо про трансплантацію
- Дві донорські нирки пересадили у Черкаському обласному онкологічному диспансері.
- Печінку привезли до Національного інституту хірургії та трансплантології. Її отримав 58-річний чоловік, який вже декілька років перебував в листі очікування.
Що відомо про донора
Трансплантацію провели після згоди родичів на пожертвування органів донора. Річ у тім, що чоловік переніс важку черепно-мозкову травму. Він не мав шансів вижити.
Висловлюємо слова скорботи родичам донора та свою шану і подяку за їх вкрай важливе рішення,
– наголосили у МОЗ.
У якому стані пацієнти
Наразі стан пацієнтів стабільний. На них чекає довга реабілітація.
Операції зробили за гроші державного бюджету відповідно до пілотного проєкту з фінансування трансплантації органів.Важливо! У червні у Львівській обласній лікарні вперше пересадили серце. Донором став 56-річний пацієнт, якому констатували смерть мозку. Операція тривала близько 4 годин. Нове серце отримав 44-річний житель Львівщини.