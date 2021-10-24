Також немає жодного вакцинованого серед тих, хто помер від ускладнень. Про це розповіла директорка Черкаської міської інфекційної лікарні Світлана Волгіна.

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"Зараз через перенавантаження персонал лікарень виснажений, випадки складніші. Ми можемо розгортати додаткові ліжка, відкривати госпіталі, але хто буде тут працювати? Потрібні фахівці з конкретною спеціалізацією", – наголосила медикиня.

Директорка інфекційної лікарні також додала, що вакцинація – це єдиний спосіб захиститися від тяжкого перебігу хвороби.

Заповненість у лікарнях

За словами очільника Черкаської області Олександра Скічка, ковідні ліжка в лікарнях області заповнені на майже 50%. Серед госпіталізованих – найбільше людей старших за 50 років – 79%.

"Ця категорія людей стабільно в зоні найбільшого ризику. Темпи поширення хвороби невтішні. Цього разу летальність теж значно вища. Перехід до "червоної" карантинної зони – питання найближчого часу. Тож раджу не зволікати, вакцинуватися самим та допомогти із цим своїм рідним", – додав Скічко.

Увага! Черкаська область наразі перебуває у помаранчевій зоні карантину. За добу 23 жовтня на коронавірус там захворіло 598 людей.

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