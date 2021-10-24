Також немає жодного вакцинованого серед тих, хто помер від ускладнень. Про це розповіла директорка Черкаської міської інфекційної лікарні Світлана Волгіна.
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"Зараз через перенавантаження персонал лікарень виснажений, випадки складніші. Ми можемо розгортати додаткові ліжка, відкривати госпіталі, але хто буде тут працювати? Потрібні фахівці з конкретною спеціалізацією", – наголосила медикиня.
Директорка інфекційної лікарні також додала, що вакцинація – це єдиний спосіб захиститися від тяжкого перебігу хвороби.
Заповненість у лікарнях
За словами очільника Черкаської області Олександра Скічка, ковідні ліжка в лікарнях області заповнені на майже 50%. Серед госпіталізованих – найбільше людей старших за 50 років – 79%.
"Ця категорія людей стабільно в зоні найбільшого ризику. Темпи поширення хвороби невтішні. Цього разу летальність теж значно вища. Перехід до "червоної" карантинної зони – питання найближчого часу. Тож раджу не зволікати, вакцинуватися самим та допомогти із цим своїм рідним", – додав Скічко.
Коронавірус в Україні: статистика
- Впродовж минулої доби, 23 жовтня, в Україні інфікувалися коронавірусом 20 791 людини. До лікарень госпіталізували 5 924 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 386 пацієнтів.
- За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 769 405 випадків захворювання на коронавірус. Станом на 24 жовтня одужали 2 375 776 людей. Однак не вдалося побороти недугу 63 872 мешканцям країни.