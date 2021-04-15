У Черкаській області 5 днів поспіль не провели жодного щеплення проти COVID-19

Джерело:РНБО України
У Черкаській області вже 5 днів поспіль не робили жодного щеплення проти коронавірусу. Востаннє в області щепили проти COVID-19 ще 9 квітня.
Черкаська облдержадміністрація ще 12 квітня повідомила, що в області не залишилося жодної дози вакцини Covishield. Вчора область отримала 4720 доз препарату Sinovac. Вакцинацію обіцяють продовжити сьогодні.
До теми COVID-19 в Україні: понад 16 тисяч хворих, 433 жертвиЗауважимо, що Черкаська область стала єдиним регіоном, де за вчора не робилася вакцинація.
З початку кампанії в області прищепили 16 198 людей. Наприклад, в Києві зробили уже 39 028 щеплень – це найбільше в Україні, водночас найменше в Чернігівській області – 7 603.
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу