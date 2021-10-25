У Чернігів перестали постачати кисень для COVID-хворих – наявного вистачить на кілька годин

Генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар повідомив, що в місті критична ситуація з киснем для хворих на коронавірус. Постачальники не виконали своїх зобов'язань.

За його словами, проблему з нестачею кисню вирішують за допомогою кисневої станції та концентраторів. При цьому сам кисень економлять, як можуть.

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Нині у лікарнях міста, які надають допомогу хворим на COVID-19, склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При тому невідомо у який саме час доби ця поставка відбудеться. Незрозуміло, що є причиною проблем з поставками, але, наскільки мені відомо, два українські заводи, які виробляють кисень, зупинились на профілактичний плановий ремонт,

– розповів Кухар.

При цьому Кухар зауважив, що йому незрозуміло, чому два заводи вирішили зупинитись на профілактичний ремонт саме в розпал епідемії, якщо це можна було зробити влітку.

На сьогодні ми маємо саме таку ситуацію, за якої контракти на поставку кисню у нас є, але компанія-постачальник не може їх виконати у тому обсязі, у якому нам потрібно і який передбачений відповідними договорами,

– додав директор лікарні.

Як у місті економлять кисень

До кожного пацієнта підходять індивідуально, підбираючи оптимальний режим надання кисневої підтримки.

Найважчі пацієнти переведені на кисневі станції в обох лікарнях.

Загалом у чернігівських лікарнях нині перебуває 317 пацієнтів коронавірусом. З них на кисневій підтримці 218 людей, а на ШВЛ – 9.

Тому все необхідне, що стосується надання медичної допомоги, ми робимо. Ця хвиля COVID, у порівнянні з тією, що була на початку року, виявилась більш кисневозалежною. Ми маємо втричі більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, ніж було на початку року. Тому кисень потрібен в досить великих обсягах. 95% пацієнтів в Україні, які хворіють на COVID, хворіють саме на штам Дельта, який є найважчим з усіх наявних штамів на сьогодні,

– додав Кухар.

Також керівник другої міської лікарні подякував мешканцям міста за активне проведення кампанії по вакцинації. Впродовж минулого тижня в Чернігові щодня вакцинувалось від 1 500 до 2 500 людей.

Станом на 25 жовтня першу дозу вакцини отримали 73 279 містян, що складає більше ніж 30% від дорослого населення. Натомість повний курс імунізації пройшли 54 227 людей – понад 23% населення.