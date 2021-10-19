На Чернігівщині школяр-підліток помер від коронавірусу

У місті Корюківка, що на Чернігівщині, трапився трагічний інцидент. Від коронавірусу COVID-19 там помер учень 9 класу.

Це – перший летальний випадок, спричинений коронавірусом серед дітей. Таку інформацію у фейсбуці підтвердив міський голова Ратан Ахмедов.

Читайте також Помер, поки їхала швидка: в кафе Одеси раптово знепритомнів підліток

Що розповів мер Корюківки

Політик уточнив, що померлий хлопчик мав супутні захворювання. Водночас наголосив, що цю небезпечну хворобу хтось йому мусив передати. Мовляв, це сталося через те, що немає колективного імунітету, а люди не дотримуються карантинних обмежень, зокрема – маскового режиму. "Тому я до всіх звертаюся: треба берегти себе й обов'язково довіряти тільки медикам та доказовій медицині", – закликав Ахмедов.

Смерть вагітної у Чернігові

За інформацією Суспільного , хлопчик навчався у школі №4 у Корюківці. Він перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні у Чернігові з 16 жовтня.

Раніше у Чернігові від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 39-річна жінка, яка перебувала на 22-му тижні вагітності. За словами міського голови, вона не була вакцинована.

Вакцинація дітей від коронавірусу в Україні

Зазначимо, що в Україні дитина може отримати вакцину від коронавірусу, якщо їй виповнилося 12 років. Для цього використовують лише препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Відбувається все це лише в індивідуальному порядку. Мовиться про випадки, коли дитина: