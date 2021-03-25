Чернігівська область за крок до червоної зони, – ОДА

Показники, за якими визначають рівень епідемічної небезпеки – наближаються до граничних. Така ситуація, за даними обласної державної адміністрації, станом на 24 березня сформувалася у Чернігівській області.

Якщо ці показники зростуть ще, область перейде до червоної зони. І в регіоні введуть жорсткі карантинні обмеження.

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Коронавірус на Чернігівщині: області загрожує перехід до червоної зони

Станом на 24 березня показники рівня епідемічної небезпеки у Чернігівській області наблизилися до граничного рівня. Детально про це розповіла очільниця Чернігівської обласної державної адміністрації Анна Коваленко.

Коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 – 16,6% за допустимого у 20%.

Показник госпіталізації – понад 80% і постійно зростає.

746 людей лікуються у медичних закладах, 61% "ковідних" ліжкомісць вже зайняті.

Завантаженість ліжок із киснем – 55%.

При цьому вакциновано в Чернігівській області 2965 людей.

Для виправлення ситуації область у 18 лікарнях ставлять ще 1621 ліжко для хворих із коронавірусом, з них із киснем – понад 88%. Однак поки не сформується колективний імунітет, зупинити поширення COVID-19 буде складно.

Наразі область у помаранчевій зоні. Це означає, що ми на межі з червоним рівнем епідемічної небезпеки. Якщо динаміка захворюваності збережеться, ми будемо змушені вводити жорсткі карантинні обмеження,

– наголосила Коваленко.

Водночас голова ОДА нагадала мешканцям Чернігівщини, що користуватися захисними масками, дотримуватись соціальної дистанції та правил гігієни – критично необхідно.



Зони карантину в Україні: що слід знати / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу