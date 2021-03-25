Чернігівська область за крок до червоної зони, – ОДА

Джерело:Чернігівська ОДА
Показники, за якими визначають рівень епідемічної небезпеки – наближаються до граничних. Така ситуація, за даними обласної державної адміністрації, станом на 24 березня сформувалася у Чернігівській області.
Якщо ці показники зростуть ще, область перейде до червоної зони. І в регіоні введуть жорсткі карантинні обмеження.
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Станом на 24 березня показники рівня епідемічної небезпеки у Чернігівській області наблизилися до граничного рівня. Детально про це розповіла очільниця Чернігівської обласної державної адміністрації Анна Коваленко.
Для виправлення ситуації область у 18 лікарнях ставлять ще 1621 ліжко для хворих із коронавірусом, з них із киснем – понад 88%. Однак поки не сформується колективний імунітет, зупинити поширення COVID-19 буде складно.
Наразі область у помаранчевій зоні. Це означає, що ми на межі з червоним рівнем епідемічної небезпеки. Якщо динаміка захворюваності збережеться, ми будемо змушені вводити жорсткі карантинні обмеження,
– наголосила Коваленко.
Водночас голова ОДА нагадала мешканцям Чернігівщини, що користуватися захисними масками, дотримуватись соціальної дистанції та правил гігієни – критично необхідно.
Зони карантину в Україні: що слід знати / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу