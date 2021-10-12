Жінка померла разом з дитиною

Про смерть жінки розповів Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко наголошуючи на важливості вакцинації проти коронавірусу.

Увага Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зростає

У нас померла жінка 39 років на 22 тижні вагітності, не вакцинована. Померла разом із дитиною,

– повідомив мер.

Станом на 12 жовтня першу дозу вакцини в Чернігові отримало 26% населення, дві дози – понад 20%.

Що треба знати про вакцинацію вагітних проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я дозволило та наголосило на необхідності вакцинації проти COVID-19 вагітних.

Зокрема, клінічні дослідження підтвердили що у вакцинованих вагітних немає жодних негативних наслідків після щеплення проти COVID-19.

Вакцина не шкодить здоров'ю матері та дитини,

– наголосили у МОЗ.

Ризики коронавірусу у вагітних

Натомість інфікування коронавірусом вагітної може призвести до передчасних пологів чи переривання вагітності.

За даними органів охорони здоров'я Великобританії, кожен шостий важкий пацієнт з COVID-19 – це нещеплена вагітна жінка. Два нових дослідження показали, наскільки небезпечна інфекція для майбутньої матерів і її дитини.

До слова, 95.7% інфікованих COVID-19 протягом вересня 2021 року не були вакциновані.

Якими препаратами вакцинують вагітних

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала вакцинуватися проти COVID-19 вагітним із високим ризиком зараження і тим, хто має супутні захворювання.

Вагітним радять робити щеплення вакцинами Moderna та Pfizer, але тільки після консультації з лікарем. Вчені довели, що ці вакцини не пошкоджують плаценту.

Якщо жінка отримала перше щеплення іншою вакциною і завагітніла, вона може отримати другу дозу мРНК-вакцини. Варто консультуватися з лікарем про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення.