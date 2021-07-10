Жителі населеного пункту найбільше довіряють саме Pfizer. Про це повідомив керівник Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.
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За його словами, станом на 10 липня 2021 року – такі цифри:
- у торговому центрі Hollywood 686 людей вакцинували препаратом Pfizer;
- в ЦУМ 420 – також вакциною Pfizer;
- у Деснянській районній раді 194 людини отримали дозу CoronaVac.
"Відмічу те, що на минулих вихідних пункт масової вакцинації робив приблизно 400 щеплень в день вакциною CoronaVac. Вже завтра (11 липня – 24 канал) робота продовжиться з новими силами, і ми проінформуємо вас щодо результатів проведення завтрашнього дня", – відзначив Кухар.
У Чернігові кожен охочий може провакцинуватись Pfizer / Фото з фейсбуку Владислава Кухара
В коментарях до допису очільника Чернігівської міської лікарні №2 також відзначили, що не лише місцеві можуть отримати дозу вакцини Pfizer. Щепитися може нібито кожен охочий, який має український паспорт, код і мобільний телефон.
Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін 2 липня заявляв, що вакцину проти COVID-19 Pfizer/BioNTech можна буде знайти у пунктах вакцинації вже наприкінці липня.
За його словами, це повинно було статись під час переходу на п'ятий етап вакцинації – коли щеплювати почали б не лише пріоритетні групи, а й все населення. Водночас Pfizer вже з'явився у пунктах щеплень принаймні в одному місті.
Ситуація з коронавірусом на Чернігівщині: що відомо
- Станом на 10 липня, в Чернігівській області зафіксували 10 нових випадків захворювання на COVID-19.
- Загалом на Чернігівщині 57 606 випадків захворювання коронавірус.
- З них – 55 926 пацієнтів одужали, 1 383 летальних випадки.
Джерело: Чернігівська ОДА
Порівняння вакцин / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу