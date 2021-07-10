Вперше в Україні: у Чернігові всі охочі можуть вакцинуватися Pfizer

У Чернігові почали всіх охочих вакцинувати Pfizer. Це місто стало першим в Україні, де в центрах щеплення за власним бажанням можна отримати дозу відповідного препарату.

Жителі населеного пункту найбільше довіряють саме Pfizer. Про це повідомив керівник Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

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За його словами, станом на 10 липня 2021 року – такі цифри:

у торговому центрі Hollywood 686 людей вакцинували препаратом Pfizer ;

; в ЦУМ 420 – також вакциною Pfizer ;

; у Деснянській районній раді 194 людини отримали дозу CoronaVac.

"Відмічу те, що на минулих вихідних пункт масової вакцинації робив приблизно 400 щеплень в день вакциною CoronaVac. Вже завтра (11 липня – 24 канал) робота продовжиться з новими силами, і ми проінформуємо вас щодо результатів проведення завтрашнього дня", – відзначив Кухар.



У Чернігові кожен охочий може провакцинуватись Pfizer / Фото з фейсбуку Владислава Кухара

В коментарях до допису очільника Чернігівської міської лікарні №2 також відзначили, що не лише місцеві можуть отримати дозу вакцини Pfizer. Щепитися може нібито кожен охочий, який має український паспорт, код і мобільний телефон.

В Чернігові, а саме у торговельних центрах Чернігова ЦУМ та Hollywood, 11 липня від 10:00 до 16:00 кожен охочий зможе провакцинуватися Pfizer.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін 2 липня заявляв, що вакцину проти COVID-19 Pfizer/BioNTech можна буде знайти у пунктах вакцинації вже наприкінці липня.

За його словами, це повинно було статись під час переходу на п'ятий етап вакцинації – коли щеплювати почали б не лише пріоритетні групи, а й все населення. Водночас Pfizer вже з'явився у пунктах щеплень принаймні в одному місті.

Ситуація з коронавірусом на Чернігівщині: що відомо

Станом на 10 липня, в Чернігівській області зафіксували 10 нових випадків захворювання на COVID-19.

Загалом на Чернігівщині 57 606 випадків захворювання коронавірус.

З них – 55 926 пацієнтів одужали, 1 383 летальних випадки.

Джерело: Чернігівська ОДА



Порівняння вакцин / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу