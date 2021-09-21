Керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко зауважив, що епідпоказники повинні перевищувати норму три дні поспіль. Сьогодні, 21 вересня – негативна динаміка уже відстежується.

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Вже на цьому тижні Чернівецька область може увійти в червоний рівень епідеміологічної небезпеки,

– зазначив Ганиченко.

Умови введення червоної зони

За його словами, для того, щоб були підстави для введення "червоного" рівня, необхідно, щоб "два показники не виконувались протягом 3 днів поспіль".

Проте вже від завтра може бути перший такий день.

Показники госпіталізації в Чернівецькій області

Так, рівень госпіталізацій в даному регіоні знаходиться на рівні 59 людей на 100 тисяч населення, але найближчими днями, за прогнозом експерта – перетне граничну позначку у 60 людей на 100 тисяч населення.

До слова, наразі рівень захворюваності на COVID-19 перевищений у 22 областях. Показники не перевищені лише в Закарпатській та Кіровоградській областях. Вже відзавтра Україна перейде в "жовту" зону адаптивного карантину.

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Джерело: МОЗ