Чернівецька область може перейти у червоної зону вже цього тижня: умова
Джерело:Kyiv School of Economics
Чернівецька область може увійти до червоної зони карантину вже цього тижня. Експерти зазначили, що у випадку, якщо одночасно два з епідпоказники й далі демонструватимуть погану статистику – це будуть вимушені дії.
Керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко зауважив, що епідпоказники повинні перевищувати норму три дні поспіль. Сьогодні, 21 вересня – негативна динаміка уже відстежується.
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Вже на цьому тижні Чернівецька область може увійти в червоний рівень епідеміологічної небезпеки,
– зазначив Ганиченко.
Умови введення червоної зони
За його словами, для того, щоб були підстави для введення "червоного" рівня, необхідно, щоб "два показники не виконувались протягом 3 днів поспіль".
Проте вже від завтра може бути перший такий день.
Показники госпіталізації в Чернівецькій області
Так, рівень госпіталізацій в даному регіоні знаходиться на рівні 59 людей на 100 тисяч населення, але найближчими днями, за прогнозом експерта – перетне граничну позначку у 60 людей на 100 тисяч населення.
До слова, наразі рівень захворюваності на COVID-19 перевищений у 22 областях. Показники не перевищені лише в Закарпатській та Кіровоградській областях.
Вже відзавтра Україна перейде в "жовту" зону адаптивного карантину.
Захворюваність на коронавірус в Україні
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 20 вересня, в Україні зафіксували ще 5 159 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 086 пацієнтів, 137 інфікованих пішли з життя. Натомість ще 2 156 людей одужали.
- За цей самий період найбільше хворих виявили у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та у Києві (399).
- За весь час пандемії в країні виявили 2 355 805 хворих на коронавірус. 2 233 573 з них вже одужали. Натомість померли 5 5056 пацієнтів.