На Буковині посилюють карантинні обмеження: що під забороною
У Чернівецькій області через погіршення епідеміологічної ситуації посилюють карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили 26 лютого під час засідання обласної комісії ТЕБ і НС.
Джерело:пресслужба Чернівецької ОДА
Протягом минулої доби, 25 лютого, у регіоні зафіксували 638 випадків зараження COVID-19. Цей показник є рекордним з початку пандемії.
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Кому заборонять працювати
У період з 27 лютого до 9 березня включно на Буковині забороняється робота:
- закладів громадського харчування, ресторанів, барів, окрім адресної доставки;
- навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти;
- розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.
Не дозволяється також проводити масові заходи.
В області рекордний показник захворюваності
Сьогодні в області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус – 638. Мусимо посилити карантинні обмеження, аби призупинити стрімке поширення COVID-19,
– сказав перший заступник глави Чернівецької ОДА Ковалюк Богдан.
Ситуація з коронавірусом на Буковині: коротко
- Станом на 26 лютого у Чернівецькій області на COVID-19 захворіли 53 713 людей.
- Перемогти смертельну інфекцію вдалось 44 616 особам. Померли 980 пацієнтів.
- У лікарнях Буковини лежать 1029 людей із коронавірусом або підозрою на нього.
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