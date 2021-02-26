На Буковині посилюють карантинні обмеження: що під забороною

У Чернівецькій області через погіршення епідеміологічної ситуації посилюють карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили 26 лютого під час засідання обласної комісії ТЕБ і НС.

Протягом минулої доби, 25 лютого, у регіоні зафіксували 638 випадків зараження COVID-19. Цей показник є рекордним з початку пандемії.

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Кому заборонять працювати

У період з 27 лютого до 9 березня включно на Буковині забороняється робота:

закладів громадського харчування, ресторанів, барів, окрім адресної доставки;

навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти;

розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.

Не дозволяється також проводити масові заходи.

В області рекордний показник захворюваності

Сьогодні в області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус – 638. Мусимо посилити карантинні обмеження, аби призупинити стрімке поширення COVID-19,

– сказав перший заступник глави Чернівецької ОДА Ковалюк Богдан.

Ситуація з коронавірусом на Буковині: коротко