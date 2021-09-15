У Чернівцях двоє "тяжких" дітей з підозрою на коронавірус: вони під ШВЛ
15 вересня 2021 , 12:23Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Чернівецькій обласній дитячій лікарні двоє новонароджених перебувають під апаратами штучної вентиляції легень. У дітей підозра на коронавірус – ускладнення зумовлені передчасним народженням.
Що відомо про інфікування дітей
Заступниця головного лікаря Оксана Знак розповіла, що у матерів цих дітей підтверджений коронавірус.
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У лікарні перебуває майже 30 дітей з області, у яких підтверджений COVID-19.
Загалом у Чернівцях інфікування коронавірусом підтвердили у 112 дітей.
Результати досліджень доводять:
- Діти мають такі ж ризики захворіти на коронавірус, що й дорослі, але можуть не виявляти при цьому ніяких симптомів.
- Антитіла до SARS-CoV-2 з'являються в період від 1 до 4 тижнів.
Висновки опублікували в медичному журналі JAMA
Що відомо про коронавірус у дітей
- Найтяжчих перебіг хвороби спостерігають у новонароджених та дітей раннього віку. Чим старша дитина – тим легше вона переносила вірус. Лише у 3% дітей старше 15 років хвороба проходила важко або критично.
- МОЗ рекомендує вакцинувати дітей проти коронавірусу в окремих випадках: для перетину кордону на змагання, навчання або до родичів.
- Також, щеплення рекомендують робити, якщо дитина має високі ризики важкого перебігу чи ускладнень внаслідок COVID-19 через супутні хвороби. Або якщо приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини.
- В Україні дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 12 років. Роблять це препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Інтервал між першою та другою дозами складає 21 – 28 днів.