У Чернівцях двоє "тяжких" дітей з підозрою на коронавірус: вони під ШВЛ

У Чернівецькій обласній дитячій лікарні двоє новонароджених перебувають під апаратами штучної вентиляції легень. У дітей підозра на коронавірус – ускладнення зумовлені передчасним народженням.

Що відомо про інфікування дітей

Заступниця головного лікаря Оксана Знак розповіла, що у матерів цих дітей підтверджений коронавірус.

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У лікарні перебуває майже 30 дітей з області, у яких підтверджений COVID-19.

Загалом у Чернівцях інфікування коронавірусом підтвердили у 112 дітей.

Результати досліджень доводять:

Діти мають такі ж ризики захворіти на коронавірус, що й дорослі, але можуть не виявляти при цьому ніяких симптомів.

Антитіла до SARS-CoV-2 з'являються в період від 1 до 4 тижнів.

Висновки опублікували в медичному журналі JAMA

Що відомо про коронавірус у дітей