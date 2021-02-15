У Чернівцях готуються до плану "Б" після рекорду з госпіталізацій: що він передбачає

На Буковині повідомили про нові значні спалахи коронавірусу, при цьому найбільший приріст хворих реєструють у Чернівцях. Відтак, місто готують до впровадження плану "Б", зокрема через рекордну кількість людей, які потребують госпіталізації.

В Чернівцях нові спалахи захворюваності на COVID-19

Загалом в області спостерігають 4 спалахи коронавірусу, зокрема у Чернівцях, а також Кіцманському, Заставнівському та Сторожинецькому районах.

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Тиждень був знаковий, тому що за останній "ковідний" рік ми мали історичний момент – за добу в нас було 114 госпіталізацій. Такого ніколи не було, саме пацієнтів хворих і з підозрою на COVID-19,

– зазначила заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак.

Люди не дотримуються вимог карантину

За її словами, у 2 із осередків спалаху хвороби "люди на свята легковажили з дистанцією та елементарними правилами".

Впродовж останніх діб зростання захворювання на COVID-19 зареєстрували у Чернівцях, минулого тижня в місті розгорнули 40 додаткових ліжок.

Що передбачає план "Б"

Наразі Чернівці готуються впроваджувати план "Б", зокрема розгортати додаткові ліжка для пацієнтів із коронавірусом в одному з корпусів дитячої лікарні.

Вже вичерпуються можливості міських лікарень,

— висловилася Гусак.

Статистика захворюваності на Буковині