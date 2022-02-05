Анастасія працювала невропатологом у лікарні. Їй було 28 років. Про її смерть повідомили у самому медзакладі.

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4 лютого колектив Чернівецької обласної клінічної лікарні зазнав непоправної втрати. На 28 році життя перестало битись серце лікаря-невропатолога неврологічного підрозділу П’ятковської Анастасії Юріївни,
– мовиться у дописі.

Колеги померлої написали, що "пішла з життя молода людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця".

"Не вистачає слів, щоб передати сум, який торкнувся не лише сім’ї, а й колег", – додали співробітники.

Про причини смерті лікарки не у дописі не повідомляється.

Що відомо про життя лікарки

  • Анастасія почала працювати у 2016 році.
  • Вона закінчила Буковинський державний медичний університет. Згодом її зарахували на інтернатуру за спеціальністю "Неврологія" у третє відділення Чернівецької обласної психіатричної лікарні.
  • Після закінчення інтернатури у 2018 році почала працювати лікарем-невропатологом у цьому ж відділенні.
  • А з листопада 2020 року продовжила свою лікарську діяльність в ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня", де й працювала до нині.

"У пам'яті колег Анастасія Юріївна назавжди залишиться вічно молодою та життєрадісною, доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи", – додали у дописі.

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Користувачі соцмереж у своїх численних коментарях висловлюють щирі співчуття родичам і близьким померлої

  • "Щирі співчуття рідним та близьким! В моїй пам'яті красива, розумна, щира… Всі душевні якості відповідали лікарській діяльності! Земля пухом!".
  • "Щирі співчуття колективу та рідним... Царство небесне...".
  • "Щирі співчуття родині і всім, хто знав Анастасію Юріївну. Пішла з життя лікар з надзвичайно чуйним серцем. Вічна пам'ять та Царство небесне!".
  • "Біда. Хай з Богом спочиває".
  • "Їй ще би жити і жити...".