У Чернівцях померла молода лікарка: їй не виповнилось і 30 років

У Чернівцях раптово померла лікарка Чернівецької обласної лікарні Анастасія П'ятковська.

Анастасія працювала невропатологом у лікарні. Їй було 28 років. Про її смерть повідомили у самому медзакладі.

Увага У Стамбулі чоловік вже понад рік перебуває на карантині: здав 78 позитивних тестів

4 лютого колектив Чернівецької обласної клінічної лікарні зазнав непоправної втрати. На 28 році життя перестало битись серце лікаря-невропатолога неврологічного підрозділу П'ятковської Анастасії Юріївни,

– мовиться у дописі.

Колеги померлої написали, що "пішла з життя молода людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця".

"Не вистачає слів, щоб передати сум, який торкнувся не лише сім’ї, а й колег", – додали співробітники.

Про причини смерті лікарки не у дописі не повідомляється.

Що відомо про життя лікарки

Анастасія почала працювати у 2016 році.

Вона закінчила Буковинський державний медичний університет. Згодом її зарахували на інтернатуру за спеціальністю "Неврологія" у третє відділення Чернівецької обласної психіатричної лікарні.

Після закінчення інтернатури у 2018 році почала працювати лікарем-невропатологом у цьому ж відділенні.

А з листопада 2020 року продовжила свою лікарську діяльність в ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня", де й працювала до нині.

"У пам'яті колег Анастасія Юріївна назавжди залишиться вічно молодою та життєрадісною, доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи", – додали у дописі.

Зверніть увагу Намагався вилікуватися вдома: лікарі озвучили причину смерті 19-річного студента з Львівщини

Користувачі соцмереж у своїх численних коментарях висловлюють щирі співчуття родичам і близьким померлої