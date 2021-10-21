У Чернівцях померло немовля: батьки звинувачують медиків

У Чернівцях поліція розслідує обставини смерті малюка, який народився у вересні. Батько звинувачує у смерті дитини медичний персонал.

Батько дитини підозрює персонал обласного перинатального центру в неналежному виконанні професійних обов’язків. Слідчі Чернівецького районного управління поліції почали перевірку інформації.

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Звернувшись до поліції, чернівчанин повідомив, що 13 жовтня в приміщенні Чернівецького обласного перинатального центру помер його син. Малюк народився 15 вересня цього року.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України,

– йдеться в повідомленні.

Заходи, які вжили поліцейські

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нині триває досудове розслідування, за результатами якого оцінять дії медичних працівників.

До слова, у Тернопільській області від ускладнень коронавірусу померло тримісячне немовля. Малюка не госпіталізували в лікарню, а мама лікувала дитину вдома. Про інфекцію дізнались вже згодом.