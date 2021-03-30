У Чернівцях від коронавірусу одужала 100-річна пацієнтка: фото
У Чернівцях 100-річна жінка одужала від коронавірусу. Коли лікарі діагностували у неї пневмонію, її вперше поклали до лікарні.
Джерело:АСС
Марія Тихонівна захворіла ще на початку весни. Спершу жінка лікувалася вдома, а коли її стан погіршився, то звернулася в лікарню.
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Старша лікарка COVID-відділення лікарні № 1 Олена Крапівіна розповіла, що жінка надійшла до медичного закладу у стані середньої важкості. Її легені були уражені на 30%.
Потім стало гірше. Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою,
– розповіла лікарка.
Жінка мала супутні хвороби. Тож за нею цілодобово доглядали медики та родичі, які лікувалися в цьому ж медзакладі. Вони захворіли одночасно з пані Марією.
УЗД легенів показало позитивну динаміку на одужання. Окрім того, нещодавно ПЛР-тест не виявив інфекції в організмі жінки.
Марія Тихонівна сама колись працювала в цій лікарні медсестрою. І вона вперше в житті потрапила в медустанову, як пацієнтка.
Це ми самі цілим колективом організували свято і квіти для Марії Тихонівни. Така подія рідкісна. Ми дуже за неї втішені, та й вона сама дуже радісно сприйняла день виписки,
– розповіла Олена Крапівіна.
100-річна Марія Тихонівна одужала від коронавірусу / Фото АСС
Коронавірус у літніх людей: що варто знати
- Люди віком від 60 років мають високий ризик виникнення серйозних ускладнень і смерті внаслідок COVID-19.
- Згідно з даними Центру громадського здоров'я, кожен 10 пацієнт з коронавірусом у віці від 70 років помирає від ускладнень хвороби.
- Згідно з останніми дослідженнями, у літніх людей віком від 65 років вищий ризик і повторного зараження COVID-19.
- В Україні стартував другий етап вакцинальної кампанії проти коронавірусу SARS-CoV-2. У пріоритетну групу вакцинації увійшли люди віком від 80 років. Як зазначають в Центрі громадського здоров'я, вакцинація для таких людей є життєвою необхідністю.
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