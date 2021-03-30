У Чернівцях від коронавірусу одужала 100-річна пацієнтка: фото

У Чернівцях 100-річна жінка одужала від коронавірусу. Коли лікарі діагностували у неї пневмонію, її вперше поклали до лікарні.

Марія Тихонівна захворіла ще на початку весни. Спершу жінка лікувалася вдома, а коли її стан погіршився, то звернулася в лікарню.

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Старша лікарка COVID-відділення лікарні № 1 Олена Крапівіна розповіла, що жінка надійшла до медичного закладу у стані середньої важкості. Її легені були уражені на 30%.

Потім стало гірше. Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою,

– розповіла лікарка.

Жінка мала супутні хвороби. Тож за нею цілодобово доглядали медики та родичі, які лікувалися в цьому ж медзакладі. Вони захворіли одночасно з пані Марією.

УЗД легенів показало позитивну динаміку на одужання. Окрім того, нещодавно ПЛР-тест не виявив інфекції в організмі жінки.

Марія Тихонівна сама колись працювала в цій лікарні медсестрою. І вона вперше в житті потрапила в медустанову, як пацієнтка.

Це ми самі цілим колективом організували свято і квіти для Марії Тихонівни. Така подія рідкісна. Ми дуже за неї втішені, та й вона сама дуже радісно сприйняла день виписки,

– розповіла Олена Крапівіна.



100-річна Марія Тихонівна одужала від коронавірусу / Фото АСС

Коронавірус у літніх людей: що варто знати

Люди віком від 60 років мають високий ризик виникнення серйозних ускладнень і смерті внаслідок COVID-19.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, кожен 10 пацієнт з коронавірусом у віці від 70 років помирає від ускладнень хвороби.

Згідно з останніми дослідженнями, у літніх людей віком від 65 років вищий ризик і повторного зараження COVID-19.

В Україні стартував другий етап вакцинальної кампанії проти коронавірусу SARS-CoV-2. У пріоритетну групу вакцинації увійшли люди віком від 80 років. Як зазначають в Центрі громадського здоров'я, вакцинація для таких людей є життєвою необхідністю.



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