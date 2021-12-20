У Чернівцях жінка понад 7 місяців хворіла на COVID-19: як це пояснили медики

Чернівчанка хворіла на коронавірусу більше ніж 7 місяців. Впродовж всього часу вона робила ПЛР-тести в різних лабораторіях, але результат не змінювався.

13 позитивних ПЛР-тестів

Юлія Драпата інфікувалась коронавірусом ще у листопаді минулого року, симптоми хвороби зникли за кілька тижнів, а ось позитивний результат тесту на коронавірус жінка отримувала 13 разів.

Увага Причини виникнення тривоги та її найпоширеніші прояви

Перший позитивний тест жінка отримала, коли приїхала до Німеччини на черговий курс хімієтерапії. У жінки лімфома.

Жінка не потребувала госпіталізації

Спершу перебіг хвороби був легкий – температури не було, пізніше розвинулась пневмонія – було 15% ураження легень. Втім показів для госпіталізації не було, тож жінка отримувала стандартне лікування. Медики спостерігали її кожні 3 – 4 дні.

Понад 7 місяців Юлія жила з вірусом в організмі, хоч і жодних симптомів хвороби більше не мала. Лікарі запевнили, що інфікувати інших вона не може.

Онкохворі можуть бути тривалими носіями COVID-19

Водночас через тривалу присутність вірусу німецькі лікарі вагалися чи продовжувати її лікування від онкології.

Негативний тест жінка отримала лише в червні цьогоріч. Ймовірно, такий тривалий COVID-19 пов'язаний з ослабленням імунітету після протипухлинної терапії.

У світі вже були випадки, коли онкохворі тривалий час були носіями коронавірусу, але в Україні таке фіксують уперше. Юлію Драпату навіть внесли до Національного реєстру рекордів.

Чи можна вакцинуватись онкопацієнтам

Не менш важливо вакцинуватись і людям з онкологічними хворобами. У МОЗ наголосили, що пацієнти мають дуже високий ризик померти внаслідок ускладнень від COVID-19. Тому вакцинація онкопацієнтів є пріоритетною.

МОЗ наводить слова онколога-хірурга Національного інституту раку Олександра Стаховського про те, що ризик померти від онкології в наших пацієнтів значно менший, ніж ризик померти від ускладнень, які може спричинити в них коронавірусна хвороба.

Вакцинуватись можна як в активній фазі захворювання, так і пацієнтам в ремісії. Тим людям, які проходять хімієтерапію, слід порадитися зі своїм лікарем, коли саме краще робити щеплення, щоб вакцинація дала оптимальний захист.