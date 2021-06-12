Деталі від Ляшка

Скільки саме доз вакцини є в Україні станом на вже – сказати важко. Про це міністр охорони здоров'я розповів в інтерв'ю.

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У червні з усіма поставками, які в нас доїжджають, буде 3,9 мільйона доз вакцини. Чому я не кажу зараз? Бо у нас розпочалось привезення Pfizer, з 473 тисяч доз уже було 2 поставки по 117 тисяч доз, і за кошти державного бюджету також закуплена вакцина Pfizer, 500 тисяч доз,

– заявив міністр.

За його словами, наразі постачання цієї вакцини триває. Щосереди в Україну надходить близько 60 тисяч доз: "Тому просто зараз не скажу точно, скільки вже приїхало з цієї партії".

Країни допоможуть Україні з вакцинами

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен запевнила президента Володимира Зеленського, що країна готова поділитися з нами вакциною проти COVID-19. Зокрема, Данія може виділити Україні 500 мільйонів доз, однак якої саме вакцини – невідомо. У країні схвалені лише 2 препарати: Moderna та Pfizer-BioNTech. Тому ймовірно, що передадуть вакцину одного з цих виробників.

США вирішили безкоштовно передати 92 країнам 500 мільйонів доз препарату Pfizer. У списку країн, які отримають таку допомогу, є й Україна.

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