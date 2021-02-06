Червоні родимки на тілі (гемангіоми) мають доброякісний характер і формуються в результаті їхнього надмірного проростання. Чи несуть гемангіоми небезпеку для здоров‘я – читайте далі.

Найчастіше червоні родимки на тілі з'являються в дитячому віці, однак вони також бувають набутими і спостерігаються у дорослих людей.

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Як написала дерматологиня Каріна Паньків, гемангіоми (ангіоми) – доброякісні судинні новоутворення.

"Якщо простіше, то дрібні судини (капіляри) утворюють клубочок, який візуально на шкірі виглядає як червона пляма, що може виступати над рівнем шкіри", – пояснила лікарка.



Гемангіоми / Фото: Getty Images

За її словами, гемангіоми не свідчать про певні проблеми з внутрішніми органами.

І хоча часто гемангіоми називають "печінковими родимками", доведеного зв‘язку з захворюваннями печінки та інших внутрішніх органів немає,

– додала Каріна.

Медик заявила, що ці червоні родимки не несуть небезпеки для здоров‘я, адже ризику злоякісного переродження немає.

Чи потрібно видаляти гемангіоми

"Рутинно – ні. Лише у випадку, якщо вони травмуються або з естетичних міркувань", – зазначила дерматологиня.

Причина появи червоних родимок

Каріна Паньків зазначила, що точна причина виникнення гемангіом наразі невідома.

Вони можуть з‘являтись в будь-якому віці, але частіше їхня кількість зростає після 30 років. Також є незначний зв‘язок з цукровим діабетом,

– написала лікарка.