Показники захворюваності

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, по країні складає 694 на 100 тисяч населення.

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У Києві рівень захворюваності – 626 на 100 тисяч населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Миколаївській – 1 129, Полтавській областях – 1 004.

Показники госпіталізації

Станом на 19 листопада рівень госпіталізацій по країні становить 67,1, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.

У Києві рівень госпіталізацій становить 65,2 на 100 тисяч населення. Окрім столиці рівень госпіталізацій також перевищено у 16 регіонах.

Станом 19 листопада завантаженість ліжок з киснем по країні, яка визначена на рівні 65%, складає 57,3%. У Києві – 65,7%.

Цей показник, окрім Києва, перевищено ще у 2 регіонах.

Червона зона

У червоній карантинній зоні наразі 19 областей:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Ровенська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська,

Черкаська,

Вінницька.

Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в червоній зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність: закладів громадського харчування; ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів; непродовольчих ринків та магазинів; фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.

Зверніть увагу! Ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

Актуальні показники госпіталізації та захворюваності в областях / Інфографіка МОЗ

Помаранчева зона

У цій зоні 3 регіони:

Полтавський,

Харківський,

Закарпатський.

Жовта зона

У цій зоні:

Тернопільський,

Кіровоградський,

Чернівецька області.