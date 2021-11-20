В червоній зоні 19 регіонів: у двох з них показник госпіталізації найвищий
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило дані про ситуацію з карантинними обмеженнями в регіонах. Майже усі області відповідають показникам червоного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Показники захворюваності
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, по країні складає 694 на 100 тисяч населення.
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У Києві рівень захворюваності – 626 на 100 тисяч населення.
Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Миколаївській – 1 129, Полтавській областях – 1 004.
Показники госпіталізації
Станом на 19 листопада рівень госпіталізацій по країні становить 67,1, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.
У Києві рівень госпіталізацій становить 65,2 на 100 тисяч населення. Окрім столиці рівень госпіталізацій також перевищено у 16 регіонах.
Станом 19 листопада завантаженість ліжок з киснем по країні, яка визначена на рівні 65%, складає 57,3%. У Києві – 65,7%.
Цей показник, окрім Києва, перевищено ще у 2 регіонах.
Червона зона
У червоній карантинній зоні наразі 19 областей:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Ровенська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська,
- Черкаська,
- Вінницька.
Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в червоній зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність: закладів громадського харчування; ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів; непродовольчих ринків та магазинів; фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.Зверніть увагу! Ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.
Актуальні показники госпіталізації та захворюваності в областях / Інфографіка МОЗ
Помаранчева зона
У цій зоні 3 регіони:
- Полтавський,
- Харківський,
- Закарпатський.
Жовта зона
У цій зоні:
- Тернопільський,
- Кіровоградський,
- Чернівецька області.
Актуальна статистика COVID-19 в Україні
Впродовж доби інфікувались 18 250 людей, зокрема 1 463 дітей та 380 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 3 594 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 664 людини. Натомість видужали 21 979 людей.