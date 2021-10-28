Якщо усі області стануть "червоними" в Україні введуть локдаун
Ігор Кузін також нагадав, що з 30 жовтня у червоній зоні перебуватиме вже 15 областей України. Якщо захворюваність зростатиме такими ж темпами, то уряду доведеться розширити червону зону.
Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації
Ігор Кузін – головний санлікар
“Таким чином посилений карантин торкнувся вже більшості українських областей. Не виключено, що цей перелік зростатиме, адже сьогодні лише три області відповідають жовтому рівню епіднебезпеки”.
Вакцинація – протидія вірусу та карантину
Ігор Кузін зазначив, що існує два способи зупинити поширення коронавірусу: вакцинація та посилення карантину. Тож закликав громадян не чекати на посилення карантину, а вакцинуватись!
Щеплення в першу чергу потрібні для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я, не дати хвороби покласти вас у реанімацію. Тому що вакцинація – це єдина можливість уникнути колапсу медичної системи,
– додав Кузін.
В Україні оновили карантинні зони
Джерело: МОЗ
Станом на 28 жовтня лише три області перебувають у жовтій зоні карантину, де обмежень найменше. Йдеться про Кіровоградську, Закарпатську, Вінницьку області.
В Україні зросла кількість "червоних" областей / Інфографіка МОЗ
Актуальна захворюваність на COVID-19
- Впродовж останньої доби в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус – це найбільше з початку пандемії.
- До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу.
- Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.
- Загалом в країні підтвердили 2 851 804 випадки інфікування коронавірусом. Жертвами COVID-19 стали 66 204 пацієнти.