Якщо усі області стануть "червоними" в Україні введуть локдаун

Ігор Кузін також нагадав, що з 30 жовтня у червоній зоні перебуватиме вже 15 областей України. Якщо захворюваність зростатиме такими ж темпами, то уряду доведеться розширити червону зону.

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Ігор Кузін – головний санлікар “Таким чином посилений карантин торкнувся вже більшості українських областей. Не виключено, що цей перелік зростатиме, адже сьогодні лише три області відповідають жовтому рівню епіднебезпеки”.

Вакцинація – протидія вірусу та карантину

Ігор Кузін зазначив, що існує два способи зупинити поширення коронавірусу: вакцинація та посилення карантину. Тож закликав громадян не чекати на посилення карантину, а вакцинуватись!

Щеплення в першу чергу потрібні для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я, не дати хвороби покласти вас у реанімацію. Тому що вакцинація – це єдина можливість уникнути колапсу медичної системи,

– додав Кузін.

В Україні оновили карантинні зони

Джерело: МОЗ

Станом на 28 жовтня лише три області перебувають у жовтій зоні карантину, де обмежень найменше. Йдеться про Кіровоградську, Закарпатську, Вінницьку області.

Довідка! З 15 жовтня червона зона карантину діє у Херсонській області, з 18 жовтня – у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях, з 23 жовтня – у Сумській області, з 26 жовтня – у Рівненській та Миколаївській. Вже з 30 жовтня обмеження червоної зони розширять на Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.

В Україні зросла кількість "червоних" областей / Інфографіка МОЗ

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