Нині карантинні обмеження червоного рівня запровадили у 5 областях України, але невдовзі цей перелік може розширитись. Так вважає керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

До теми Вплив вихідних: у KSE сказали, скільки нових хворих на COVID-19 чекати цими днями

Вже 5 регіонів пішло в червоний рівень епіднебезпеки, є ще 4 регіони, які показують досить критичну динаміку,

– заявив він.

У яких областях можуть запровадити червону зону

Житомирська область,

Луганська область,

Сумська область,

Харківська область.

Ганиченко додав, що Харківська область періодично демонструє надмірне навантаження на систему охорони здоров'я, але поки що ситуацію вдається регулювати.

Які регіони вже перебувають у червоній зоні

Нині у червоній зоні карантині перебувають Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області. Там ввели максимальні обмеження, зокрема заборонені робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ та ринків. Бізнес має право працювати за умови стовідсоткової вакцинації співробітників та відвідувачів.

При цьому в регіонах дозволена робота продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти та банків.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу