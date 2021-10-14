Червону зону можуть розширити: до її показників близькі ще 5 регіонів

Херсонська область вже перебуває у червоній зоні епідемічної небезпеки. Станом на 13 жовтня близькі до неї ще 5 областей.

Про це у телеефірі розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він також наголосив на особливій небезпеці штаму коронавірусу Дельта.

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Ще 5 областей наближаються до червоної зони

За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, у червоній зоні епідемічної небезпеки скоро можуть опинитися ще 5 областей на додачу до Херсонської.

Один регіон уже потрапив у червоний рівень епідемічної небезпеки – це Херсонська область. Ще мінімум 5 на підході,

– заявив міністр.

Нагадаємо, у червоній зоні:

Кафе, ресторани, кінотеатри, театри, ринки тощо працювати можуть тільки за умови вакцинації 100% персоналу та відвідувачів.

На дистанційне навчання йдуть заклади освіти, де немає 100% вакциновано персоналу (крім дитсадків та 1 – 4 класів).

Також там не можна їздити автобусами, потягами та літати літаками без документів про вакцинацію, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID-19.

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Через Дельту в Україні ситуація схожа на італійську

Штам Дельта в Україні поширюється стрімко, і це схоже, як сказав Ляшко, на ситуацію в Італії початку епідемії. Українська система охорони здоров'я вже працює на всіх потужностях.

Госпіталізовані – це важкі пацієнти або киснезалежні пацієнти, яким кисень потрібен набагато більше, ніж це було, наприклад, навіть навесні у нашій країні,

– розповів глава МОЗ.

Наразі медики справляються, але вже є нюанси в окремих регіонах: "Система не гумова".