За даними МОЗ, у Черкаській області тільки один показник не в нормі – коефіцієнт виявлення випадків, в Одеській та Донецькій областях – рівень госпіталізацій.

Актуально За добу видужали від коронавірусу більше людей, ніж інфікувались

У червоній зоні перебувають 19 регіонів:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

У помаранчевій: Полтавська, Харківська, Закарпатська.

До жовтої зони входять: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька області.

У червоній зоні Київ і 18 областей / Інфографіка МОЗ

Показники госпіталізації

Завантаженість ліжок із киснем по країні становить 54,8%, що менше граничного рівня у 65%.

У Києві цей показник – 61,5%. Найбільше завантажених ліжок на Івано-Франківщині – 64,3%.

Станом на 19 листопада, за даними МОЗ, показник завантаженості ліжок із киснем був перевищений у Києві (65,7%), на Донеччині (65,9%) та в Івано-Франківській області (68,1%).

Показники захворюваності

Рівень захворюваності на COVID-19 по країні становить 661 на 100 тисяч населення (цільовий показник – менш як 75 на 100 тисяч населення).

За даними МОЗ, найвищий рівень захворюваності на COVID-19 на Миколаївщині – 1 104, а також Полтавщині – 988. У Києві рівень захворюваності становить 615 на 100 тисяч населення.

Згідно з даними МОЗ, по країні перевищений рівень госпіталізацій. Йдеться про 64,1, при цільовому показнику 60 на 100 тисяч населення.

В Києві рівень госпіталізацій становить 63,3 на 100 тисяч населення. Він також перевищений у більшості регіонів.