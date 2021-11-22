Червону зону залишили без змін: МОЗ оновило карантинне зонування
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон, червоний рівень залишили без змін. Попри те, що у Луганській та Львівській областях стабілізувались показники захворюваності та госпіталізації.
За даними МОЗ, у Черкаській області тільки один показник не в нормі – коефіцієнт виявлення випадків, в Одеській та Донецькій областях – рівень госпіталізацій.
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У червоній зоні перебувають 19 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
У помаранчевій: Полтавська, Харківська, Закарпатська.
До жовтої зони входять: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька області.
У червоній зоні Київ і 18 областей / Інфографіка МОЗ
Показники госпіталізації
Завантаженість ліжок із киснем по країні становить 54,8%, що менше граничного рівня у 65%.
У Києві цей показник – 61,5%. Найбільше завантажених ліжок на Івано-Франківщині – 64,3%.
Станом на 19 листопада, за даними МОЗ, показник завантаженості ліжок із киснем був перевищений у Києві (65,7%), на Донеччині (65,9%) та в Івано-Франківській області (68,1%).
Показники захворюваності
Рівень захворюваності на COVID-19 по країні становить 661 на 100 тисяч населення (цільовий показник – менш як 75 на 100 тисяч населення).
За даними МОЗ, найвищий рівень захворюваності на COVID-19 на Миколаївщині – 1 104, а також Полтавщині – 988. У Києві рівень захворюваності становить 615 на 100 тисяч населення.
Згідно з даними МОЗ, по країні перевищений рівень госпіталізацій. Йдеться про 64,1, при цільовому показнику 60 на 100 тисяч населення.
В Києві рівень госпіталізацій становить 63,3 на 100 тисяч населення. Він також перевищений у більшості регіонів.