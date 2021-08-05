Гілберт очолювала групу розробників вакцини AstraZeneca. Спершу Барбі на її честь здалася науковиці "дуже дивною".

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Але дослідниця сподівається, що ця лялька зможе надихнути дітей та розширити їхній світогляд.

Хочу, щоб моя лялька говорила дітям про професії, з якими вони можуть бути не знайомі, наприклад, вакцинолог,

– розповіла Гілберт.



Сара Гілберт з Барбі на її честь / Фото PA MEDIA

Що відомо про Сару Гілберт та чому її вклад важливий

Сара Гілберт розпочала розробку вакцини проти коронавірусу ще на початку 2020 року, коли вірус спалахнув в Китаї.

Нині вакцина Oxford-AstraZeneca найрозповсюдженіша у всьому світі. Її дози відправили у більш ніж 170 країн світу.

Я захоплена натхненням наступного покоління дівчаток на кар'єру Stem і сподіваюся, що діти, які побачать мою Барбі, зрозуміють, наскільки життєво важлива кар'єра в науці, щоб допомогти навколишнього світу,

– сказала пані Сара.

Це вже не перша лялька-науковиця

Барбі з Гілбрет є однією з 6 ляльок, яких створили на честь жінок, що працюють в галузі Stem. Тобто у науці, галузі технологій, інженерії та математики.

Також там є медпрацівниця з Австралії, яка допомогла створити багаторазовий одяг для медичних працівників, а також бразильська біомедична дослідниця.