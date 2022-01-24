А також втричі краще захищає від важкої форми захворювання, особливо осіб у віці від 60 років і старше. Про це свідчить попередній аналіз даних дослідження, повідомили у МОЗ Ізраїлю.
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Вдвічі покращує захист
У ході дослідження вивчали, наскільки корисна четверта доза щеплення.
- Виявилось, що серед людей у віковій групі 60+ четверта доза підвищує захист від інфікування приблизно вдвічі у порівнянні з трьома дозами в тій же віковій групі.
- Крім того, четверта доза дає в 3 рази більше захисту від важкого протікання захворювання. Порівнювали також із третьою дозою щеплення.
Чи вистачить 4 дози: попередні дані
- Разом з тим, ізраїльський медичний центр "Шиба" раніше повідомляв, що четверта вакцина проти коронавірусу підвищує рівень антитіл більше, ніж третє щеплення. Однак антитіл виробляється недостатньо, щоб запобігти зараженню штаму Омікрон.
- Раніше ці ж науковці заявили, що протягом тижня після введення четвертої дози кількість антитіл у крові збільшується майже вп'ятеро.
- Відзначимо, що в Ізраїлі хочуть вакцинувати від коронавірусу немовлят з 6 місяців. За заявою влади, це може статися вже у квітні 2022 року.