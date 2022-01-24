Четверта доза вакцини вдвічі покращує захист від COVID, – вчені з Ізраїля

Ізраїльські вчені заявили, що четверта доза вакцини проти коронавірусу підвищує стійкість до інфікування коронавірусом вдвічі.

А також втричі краще захищає від важкої форми захворювання, особливо осіб у віці від 60 років і старше. Про це свідчить попередній аналіз даних дослідження, повідомили у МОЗ Ізраїлю.

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Вдвічі покращує захист

У ході дослідження вивчали, наскільки корисна четверта доза щеплення.

Виявилось, що серед людей у віковій групі 60+ четверта доза підвищує захист від інфікування приблизно вдвічі у порівнянні з трьома дозами в тій же віковій групі.

Крім того, четверта доза дає в 3 рази більше захисту від важкого протікання захворювання. Порівнювали також із третьою дозою щеплення.

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Разом з тим, ізраїльський медичний центр "Шиба" раніше повідомляв, що четверта вакцина проти коронавірусу підвищує рівень антитіл більше, ніж третє щеплення. Однак антитіл виробляється недостатньо, щоб запобігти зараженню штаму Омікрон.

Раніше ці ж науковці заявили, що протягом тижня після введення четвертої дози кількість антитіл у крові збільшується майже вп'ятеро.

Відзначимо, що в Ізраїлі хочуть вакцинувати від коронавірусу немовлят з 6 місяців. За заявою влади, це може статися вже у квітні 2022 року.

На початку січня 2022 року в Ізраїлі почали вводити четверту дозу вакцини особам у віці від 60 років і старше, а також медичному персоналу, що перебуває в групі ризику. Все це у зв'язку зі швидким поширенням штаму Омікрон.