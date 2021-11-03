Четверта хвиля COVID-19 у Німеччині розгорнулася на повну силу, – міністр

На початку листопада четверта хвиля коронавірусу у Німеччині розгорнулася на повну силу. Ситуація стала напруженою.

Виконавець обов'язків федерального міністра охорони здоров'я Єнс Шпан в черговий виступив на користь ревакцинації. Він додав, що кінець епідемічної ситуації був невірно витлумачений багатьма як той факт, що пандемія завершилася.

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Це не так... Ми виходимо з надзвичайного стану, але пандемія не відступила - і четверта хвиля розгорнулася на повну силу,

– заявив Шпан.

Особливо він рекомендував провести ревакцинацію постояльців будинків для людей похилого віку.

Бустерна вакцинація може мати велике значення. Ізраїль, наприклад, вже вирвався з Дельта-хвилі,

– глава дослідницької групи інфекційної імунології та досліджень вакцин Берлінського Шаріте Ерік Сандер.

Ситуація з коронавірусом в Німеччині

Джерело: Університет Джона Гопкінса

Станом на 3 листопада в країні виявили 4 639 698 хворих на коронавірус, 96 031 з яких, на жаль, померли.

Загалом в країні провели 112 237 357 щеплень проти COVID-19.

В країні схвалено такі вакцини проти COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca та Pfizer-BioNTech.

До слова, дані, зібрані Центрами контролю та профілактики захворювань США (CDC) свідчать, що вакцини проти COVID-19 на основі мРНК менш ефективні для захисту людей з ослабленим імунітетом. Особливо для пацієнтів з трансплантацією органів або стовбурових клітин. Тож таким людям потрібна 3 доза вакцини проти коронавірусу.