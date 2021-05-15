Сезонний ріст захворюваності чи новий хаос: чого чекати від четвертої хвилі COVID-19

Нову хвилю пандемії коронавірусу експерти прогнозують вже восени 2021. Епідеміологи кажуть, що катастрофи чекати не варто, але сезонного сплеску захворюваності уникнути не вдасться, особливо, враховуючи те, що кампанія вакцинації в Україні просувається досить повільно.

Розповідаємо про те, чи дійсно українцям варто готуватися до нової хвилі пандемії, коли її очікувати та чи буде вона сильнішою за попередні.

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Що кажуть у МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нещодавно сказав, що існує загроза нової четвертої хвилі епідемії COVID-19 в Україні.

Ми прогнозуємо, що в нас може бути й четверта хвиля коронавірусу. Тому ми не можемо розхолоджуватися. Ми повинні все зробити, щоб цей удар не був такий жорстокий,

– сказав Степанов.

Окрім цього він додав, що над світом нависла загроза поширення індійського штаму коронавірусу, ще небезпечніший та агресивніший за південноафриканський та британський штами.

Що кажуть експерти

Ми розпитали інфекціоністів та епідеміологові про те, чого чекати від коронавірусу та чи буде нова хвиля захворюваності. Епідеміологиня Людмила Мухарська каже, що не називала б це хвилями, адже у нас законодавством не визначено, що таке хвиля і як вона розраховується. Чи має перед цим захворюваність знизитися до поодиноких випадків і т.д.

Я б назвала це черговим підйомом захворюваності. Зараз після локдауну буде незначний підйом захворюваності. Тому що локдаун зробив свою справу і спілкування людей було мінімізовано, але частина людей після локдауну все ж зібралися разом і контакти активізувалися. Проте, на мій погляд, новий підйом захворюваності не буде таким значним, як був у лютому чи березні,

– каже Мухарська.

Вона додала, що треба враховувати, що COVID-19 – це все ж сезонне захворювання і зараз зимово-весняний сезон вже закінчується. Але, якщо говорити про наступний значний підйом захворюваності, то він буде восени. Адже після літа також буде активізація контактів між людьми та почнеться той самий сезон, для якого актуально зростання респіраторних захворювань.

Лікарка-інфекціоністка Інна Андрусович пояснила, що очікувати нову хвилю захворюваності однозначно потрібно. Її потужність буде залежати від того, скільки людей вакцинується до того часу і який стан буде у нашої медичної галузі.

Зараз треба ще пережити ті свята, які пройшли та через два тижні подивитися на ситуацію. Можливий новий сплеск захворюваності, але, думаю, він буде невеликим,

– каже Андрусович.

Вона додала, що вакцинація в Україні проводиться досить повільно. В один тиждень у нас багато вакцинованих, в інший – майже нікого.Тому спрогнозувати, яким чином вакцинація вплине на загальну ситуацію зараз складно.

Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв пояснив, що всі прогнози, щодо коронавірусу не дуже справджуються і постійно трапляться нові сюрпризи.

Є два варіанти: або у нас буде ситуація як минулої осені, коли діти пішли в школу і з початку вересня у нас пішов новий виток; другий варіант – звичайний сезонний ріст. Тобто не буде різкого сплеску і катастрофи, що не вистачатиме кисню і місць в лікарнях,

– говорить Жигарєв.

Він додав, що потрібно перевірити скільки людей у ​​нас мають антитіла. Якщо ми побачимо, що у нас вже 70% або більше мають імунітет, то ніякої катастрофи у нас вже не буде, тому що вірус горючого матеріалу для себе не знайде. Якщо у нас ще багато людей, у яких немає імунітету, то будуть нові сплески захворюваності.